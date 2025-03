Milan, il paradosso Jovic: titolare con la Serbia ma in panchina con i rossoneri

Insomma, numeri completamente diversi rispetto alla scorsa annata. Nella stagione 23/24, infatti, Jovic , con Stefano Pioli , aveva collezionato 30 presenze condite da 9 gol e 2 assist tra campionato, Coppa Italia , Champions League ed Europa League . Un vero e proprio eroe "last minute" grazie alle reti firmate proprio nei minuti finali. Basterebbe pensare alla sfida tra Frosinone e Milan , terminata 3-2 per i rossoneri con un gol di Jovic all'81'. Oppure a Salernitana-Milan , quando il serbo ribadì in rete il pallone per il 2-2 finale. Ma anche a Udinese-Milan , match in cui Jovic firmò la rete del momentaneo 2-2 prima del 3-2 di Okafor .

A questo punto, e visto i numeri offensivi del Milan, alcuni tifosi si chiedono se non sia il caso di donare a Jovic un'altra chance. In attesa che Santiago Gimenez si adatti al calcio italiano, il nazionale serbo potrebbe diventare l'arma in più a disposizione di Sergio Conceicao. La concorrenza non manca, nonostante le brutte prestazioni di Joao Felix e la poca precisione sotto porta di Tammy Abraham. Con la sua nazionale, Jovic non ha brillato per giocate particolari ma si è reso molto utile alla squadra e la domanda sorge dunque spontanea: l'eroe "last minute" può aiutare il Milan a centrare il quarto posto in classifica? In molti pensano di sì. LEGGI ANCHE: Milan, la Coppa Italia salverebbe la stagione? L’opinione divide i tifosi >>>