Milan, la Coppa Italia salverebbe la stagione? L’opinione divide i tifosi

In un momento come quello attuale, in cui regna il pessimismo, alzare un secondo trofeo donerebbe un pizzico di ottimismo in più. In vista di una nuova rivoluzione, soprattutto in ambito dirigenziale, ripartire da zero con un bel badge al centro della maglia permetterebbe ai giocatori di affrontare le naturali difficoltà di una nuova annata con uno spirito diverso. I tifosi, poi, potrebbero gioire e fermare, anche solo per poco tempo, una protesta che va ormai avanti da mesi.