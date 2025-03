Milan, Florenzi: 'Tutti zitti quattro anni, ora tutti parlano male di noi'

«Abbiamo iniziato con un allenatore diverso - ha spiegato Florenzi su quanto successo al Milan - poi ci sono state scelte che hanno portato a un altro allenatore. E per un gruppo giovane non è mai facile. Non deve essere una scusa o un alibi: si vince tutti e si perde tutti. Allenatore, giocatori, società: tutti hanno responsabilità». Non sono mancate, però, critiche, da parte di Florenzi, anche per l'opinione pubblica: «Sono stati zitti quattro anni e ora parlano tutti male di noi, visto che siamo noni: non è una novità per me, magari per qualcuno sì».