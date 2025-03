Milan, Musah nel ciclone delle critiche. Se il problema fosse il ruolo?

Milan , Musah è tra i calciatori più criticati della stagione dei rossoneri. I tifosi si sono accaniti sui social (leggi qui) e non solo dopo la partita col Como. Yunus ha sbagliato un gol a porta vuota nei primi minuti della gara portando alla collera di molti rossoneri. E non è la prima volta che il centrocampista statunitense finisce nel ciclone mediatico. Ricordate la Champions League e la partita contro la Dinamo Zagabria? Musah prese un rosso insensato e condannò il Milan ai playoff (persi contro il Feyenoord). Al momento Conceicao continua a preferirlo a Fofana e lo fa giocare a centrocampo, o tra i due mediani davanti alla difesa o come incursore centrale, come abbiamo visto nel primo tempo col Como. Ma se il problema fosse davvero il ruolo? In stagione, Musah è stato spesso usato anche come esterno destro d'attacco in grado di potere aiutare il terzino in fase di non possesso e di attaccare grazie alle sue doti fisiche e alla sua velocità. Tutti ricorderanno la notte magica di Madrid, dove Musah riuscì a limitare Vinicius insieme a Emerson Royal. Forse quello è il ruolo che più si adatta allo statunitense.

Andiamo a vedere le sue prestazioni come mediano e come esterno grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. 23 partite giocate da centrocampista e 12 da esterno destro, praticamente la metà. Come esterno, di media gioca 15 minuti in più, sintomo di un suo rendimento migliore. Aumenta la percentuale dei passaggi chiave, così come aumentano i duelli vinti e i palloni recuperati. 2 assist in più da centrocampista, mentre da esterno tira leggermente di più. Certo i numeri non dicono tutto, ma Conceicao potrebbe provare la coppia Fofana-Bondo davanti alla difesa e spostare più in alto Musah, cercando poi il bandolo della matassa in attacco. Oppure metterlo come mezzala a destra, dove sarebbe comunque molto utile in fase di non possesso. Vedremo quali saranno le scelte del portoghese a partire dal Napoli. LEGGI ANCHE: Milan, Saelemaekers: perché si parla di cessione? Per Allegri è perfetto>>>