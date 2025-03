Milan, direttore sportivo: Furlani vira su Paratici! Allenatore: profilo preciso

Fabio Paratici sarebbe sempre più in pole nella corsa al nuovo direttore sportivo del Milan. Le ultime novità. Profilo chiaro per la panchina

Avevamo parlato qualche giorno di una situazione in evoluzione per quanto riguardava il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore del Milan. Il viaggio di Giorgio Furlani negli Stati Uniti, infatti, aveva cambiato i piani per il futuro (leggi qui). Come avevamo anticipato, il nome di Fabio Paratici era tornato in lizza, così come quello di un tecnico italiano dalla prossima stagione. Ecco un importante conferma.