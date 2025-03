"Cesc ha dei limiti oggettivi. Il primo è che non sa stare in panchina. Si agita e rincorre il quarto uomo manco fossimo in serie D. A San Siro ci vuole anche un certo stile. Quello che non ha neanche Conceicao, a dirla tutta. Fabregas non è neanche furbo, nel post partita. Sul fuorigioco ha ragione come linea di principio. Va cambiata la regola ma se oggi quella regola è scritta così, non può cambiarla lui a fine partita. Ripeto: nello specifico ha ragione e questa battaglia va combattuta tutti insieme. Un gol non si può annullare per una spalla in fuorigioco che non ti porta alcun vantaggio a 30 metri dalla porta. Non hai segnato per merito di quel millimetro".