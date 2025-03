Milan-Como, Fabregas: “Non era fuorigioco di Da Cunha”

Sul presidente del Como che ha detto che non lo lascia andare: "Sì, mi manca ancora tantissimo per essere un grande allenatore. Io voglio diventare il migliore al mondo, è la mia mentalità. Per farlo devo lavorare tanto. La squadra e vedere come gioca mi dà forza. Non è solo oggi, manca qualcosa, ma è parte del processo. Però vinceremo tanto in futuro, imparando da questi momenti. Quando sono arrivato qui due anni fa era già molto diverso. Lavoro tutti i giorni di continuo per essere il più forte e crescere. Quando andrò via, si vedrà. Però per lavoro e mentalità non cambierà. Ciò che si perde oggi sarà la vittoria di domani".