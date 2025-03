Milan, direttore sportivo: Paratici, colpi onerosi con tanti ‘ma’

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, è partito e va avanti il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan ( QUI QUANTO SAPPIAMO ). Giorgio Furlani , si legge, non avrebbe fretta nel prendere una decisione. Nei prossimi giorni ci dovrebbero essere dei colloqui con più dirigenti e tutto lascia pensare che la fumata bianca slitterà ad aprile. In prima fila al momento ci sarebbero Igli Tare e Fabio Paratici , entrambi con tanta esperienza in Serie A, ma con situazioni e budget molto diversi. Paratici ha chiuso molti colpi con la Juventus e il Tottenham. Ecco l'analisi.

Milan, Paratici il direttore sportivo giusto? I colpi alla Juventus lasciano dubbi

Dal settembre 2018 in poi, ricorda la rosea, ha avuto la responsabilità dell’area sportiva bianconera lavorando insieme a Marotta. L’idea di prendere Cristiano Ronaldo, in rotta con il Real Madrid, è stata sua: il portoghese ha segnato 101 gol in 134 presenze e vinto 5 trofei, ma ha anche messo nei guai i conti della Juventus. Tanti anche i 75 milioni (più 10,5 di bonus) per avere De Ligt che comunque al momento dell’addio ne ha garantiti 67 dal Bayern. Cancelo è stato preso per oltre 40 e venduto al City per una valutazione di 65. Pesante anche l’operazione Chiesa, con i 50 milioni pagati alla Fiorentina. Rabiot il colpo a zero da ricordare. Al Tottenham altri colpi enerosi: Richarlison, Kulusevski, Romero e Porro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, occhi sul pupillo di De Zerbi! Colpo in arrivo?>>>