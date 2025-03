Milan, Zambrotta: “Può restare Conceicao. Altrimenti punterei…”

Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' analizzando Milan-Como

"Mi aspetto un Milan che voglia fare punti per centrare l’Europa League". Così Gianluca Zambrotta, ex terzino rossonero, ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport' analizzando Milan-Como di Serie A. L'ex difensore continua: "Il Como però sta bene e contro il Venezia senza quel rigore preso al 95’ avrebbe ottenuto un successo importante: gioca un bel calcio e a San Siro andrà per fare la sua gara. Per i rossoneri non sarà facile. Il Napoli ne sa qualcosa...". Ecco il suo pensiero sul possibile nuovo allenatore del Milan.