Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, è partito e va avanti il casting per il nuovo direttore sportivo del Milan ( QUI QUANTO SAPPIAMO ). Giorgio Furlani , si legge, non avrebbe fretta nel prendere una decisione. Nei prossimi giorni ci dovrebbero essere dei colloqui con più dirigenti e tutto lascia pensare che la fumata bianca slitterà ad aprile. In prima fila al momento ci sarebbero Igli Tare e Fabio Paratici , entrambi con tanta esperienza in Serie A, ma con situazioni e budget molto diversi. Ecco i colpi e i giocatori scoperti da Tare da dirigente della Lazio.

Milan, Tare il direttore sportivo? Ecco le operazioni che parlano per lui

Nei suoi quindici anni a capo dell'area sportiva alla Lazio, si legge, Tare ha dovuto puntare molte volte su delle scommesse. Il colpo principale resta Sergej Milinkovic Savic, pescato al Gent nel 2015: pagato 10 milioni, è stato rivenduto nel 2023 all'Al-Hilal a 40 milioni. In mezzo 69 reti in 341 presenze biancocelesti. Grande operazione anche quella che ha portato Immobile alla Lazio, preso per 9,4 milioni da Siviglia: con la Lazio ha firmato 207 gol ed è partito la scorsa estate con direzione Besiktas garantendo 3 milioni. E poi c'è Luis Alberto: 307 presenze, 52 gol e 79 assist da esubero del Liverpool. Poi i colpi Hernanes, Klose, Luiz Felipe e non solo. Felipe Anderson è stata la sua plusvalenza più grande, da circa 30 milioni grazie alla sua cessione al West Ham. Ci sono altri investimenti che non hanno pagato come Muriqi e Vavro e altri che stanno ancora rendendo alla Lazio, come Zaccagni e Gila.