Milan, Di Marzio: 'Difensore? Rossoneri vigili per occasioni in prestito'

"Il Milan sta cercando un difensore che possa aumentare il tasso qualitativo. Non è facile trovarlo in prestito, fino a questo momento non lo ha trovato ma resta vigile perché nelle ultime due settimane di mercato nascono delle opportunità. Per adesso situazione di standby e dipende anche dal sistema di gioco. L'esigenza era trovare il centravanti e il Milan in questo è stato bravissimo: è arrivato prima ancora che iniziasse il mercato".