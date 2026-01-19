Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Di Marzio: “Si cerca un difensore che alzi il tasso qualitativo. In prestito non facile”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Si cerca un difensore che alzi il tasso qualitativo. In prestito non facile”

Milan, Di Marzio: 'Difensore? Rossoneri vigili per occasioni in prestito'
L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan, con i rossoneri alla ricerca di un nuovo difensore. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che questa sera ha deciso Milan-Lecce con un bel colpo di testa.

Calciomercato Milan, si cerca un difensore in prestito

—  

Tornando al mercato, il Milan sembra essere alla ricerca di un nuovo difensore, nonostante le parole di Massimiliano Allegri che sembravano smentire questa necessità. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ospite di 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa. Ecco, di seguito, le sue parole sul tema nuovo difensore rossonero.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Lecce 1-0, decide Füllkrug! Le pagelle dei rossoneri secondo PM

"Il Milan sta cercando un difensore che possa aumentare il tasso qualitativo. Non è facile trovarlo in prestito, fino a questo momento non lo ha trovato ma resta vigile perché nelle ultime due settimane di mercato nascono delle opportunità. Per adesso situazione di standby e dipende anche dal sistema di gioco. L'esigenza era trovare il centravanti e il Milan in questo è stato bravissimo: è arrivato prima ancora che iniziasse il mercato".

Leggi anche
Milan, Furlani può dire addio. Maignan, incontro positivo. Camarda torna? Rabiot …
Schira svela: “Il rinnovo di Maignan con il Milan è nella fase finale. Incontro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA