Milan, Di Marzio: 'Difensore? Rossoneri vigili per occasioni in prestito'

L'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato del Milan, con i rossoneri alla ricerca di un nuovo difensore. Ecco le sue dichiarazioni
La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che questa sera ha deciso Milan-Lecce con un bel colpo di testa.
Calciomercato Milan, si cerca un difensore in prestito
—
Tornando al mercato, il Milan sembra essere alla ricerca di un nuovo difensore, nonostante le parole di Massimiliano Allegri che sembravano smentire questa necessità. Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, ospite di 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa. Ecco, di seguito, le sue parole sul tema nuovo difensore rossonero.