Leão sempre più chiaro — "Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma, se dovesse succedere, me ne andrò via da qui molto contento. Soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare", Rafael Leão continua con le sue dichiarazioni di addio al Milan. Da quando è finita la stagione siamo già a quota tre, in cui continua a manifestare un possibile futuro lontano dai rossoneri. L'esterno portoghese, stavolta, ha parlato all'emittente televisiva RTP. Le parole del portoghese non fanno certo bene al Milan: il valore di mercato rischia di cadere con il Diavolo che potrebbe volere 50-60 milioni di euro. Un passaggio fondamentale resta il Mondiale di calcio che può farne alzare il valore sensibilmente.

Notizia PM: il possibile futuro di Comotto — Secondo quanto raccolto direttamente dalla redazione di Pianeta Milan attraverso verifiche approfondite condotte sia sul fronte del giocatore sia su quello del club, si registra il forte e concreto interesse del Bologna per il talento del Milan Comotto. Il sogno del ragazzo è quello di vestire la maglia del Milan fin da subito, entrando stabilmente nelle rotazioni della squadra. Molto dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore e la nuova dirigenza del Diavolo: dopo un anno di prestito in Serie B allo Spezia, Comotto tornerà al Milan e probabilmente farà parte del raduno a Milanello dal 12 luglio dove sarà valutato dallo staff tecnico rossonero, per poi deciderne il futuro.

Accordo con Glasner — Il Milan ha sciolto le riserve sulla guida tecnica per la stagione 2026-2027: il prescelto per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina della Prima Squadra rossonera è Oliver Glasner. La Gazzetta dello Sport ipotizza un contratto biennale con scadenza al 30 giugno 2028, opzione per il terzo anno e uno stipendio compreso tra i 3 e i 4 milioni di euro netti a stagione. Perché non c'è ancora l'annuncio ufficiale? Gerry Cardinale vuole prima trovare anche gli altri pezzi da aggiungere in dirigenza. Prima si vuole chiudere per il nuovo direttore tecnico del Milan con Rangnick come prima scelta.