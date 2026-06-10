Rafael Leão ribadisce a RTP la volontà di lasciare il Milan: "Ho vinto ciò che volevo". I numeri in rossonero, il rapporto con l'ex tecnico Stefano Pioli e il sogno di vincere i Mondiali con il Portogallo

Il tormentone estivo legato al futuro di Rafael Leão si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Per la terza volta nel giro di appena dieci giorni, l'attaccante esterno del Milan ha espresso pubblicamente la chiara volontà di lasciare i rossoneri per confrontarsi con una nuova avventura professionale. Questa volta, l'esterno lusitano ha scelto i microfoni dell'emittente televisiva RTP , network del suo Paese natale.

Le dichiarazioni, destinate a far discutere, colpiscono anche per la forte contraddizione visiva: Leão è stato infatti intervistato direttamente sul prato di San Siro, indossando la divisa sociale ufficiale del Milan. "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan", ha esordito il numero 10. "Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro. Ma, se dovesse succedere, me ne andrò via da qui molto contento. Soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare".