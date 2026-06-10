Il rientro a Milano e i nodi della ricostruzione societaria—
Con la conclusione del campionato, Comotto farà ufficialmente rientro al Milan per fine prestito. Il suo futuro a breve termine resta tuttavia legato alle grandi manovre che stanno interessando via Aldo Rossi. Prima di valutare i singoli profili della rosa, il club dovrà infatti ridisegnare l'intero organigramma. Definendo, quindi, le figure dei nuovi dirigenti, dell'area tecnica e della futura guida in panchina.
Una volta stabilito il nuovo assetto, spetterà all'allenatore l'ultima parola sul classe 2008. Le opzioni sul tavolo sono essenzialmente due. O inserire subito il ragazzo nelle rotazioni della Prima Squadra o avviare un nuovo prestito annuale in una compagine di massima serie in grado di garantirgli continuità e un posto da titolare.
Esclusiva: il forte interesse del Bologna e il sogno rossonero di Comotto—
Secondo quanto raccolto direttamente dalla nostra redazione attraverso verifiche approfondite condotte sia sul fronte del giocatore sia su quello del club, si registra il forte e concreto interesse del Bologna. La società emiliana, sotto la guida tecnica di Domenico Tedesco, ha individuato nel centrocampista un profilo ideale per la propria linea verde.
Allo stesso tempo, però, emerge con forza la volontà del calciatore: il sogno di Christian Comotto è quello di vestire la maglia del Milan fin da subito, entrando stabilmente nelle rotazioni della squadra. Un'ipotesi che si sposa con le esigenze numeriche e qualitative dei rossoneri, chiamati ad affrontare una stagione densa di impegni tra la Serie A e l'Europa League, competizioni che richiederanno un organico necessariamente più profondo e completo.
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