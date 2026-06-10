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Comotto, futuro al Milan o altrove? Un club italiano insiste per averlo: le ultime | PM News

Christian Comotto, centrocampista AC Milan, rientra in rossonero dal prestito allo Spezia nel calciomercato estivo 2026
Calciomercato, Christian Comotto torna al Milan dopo il prestito allo Spezia. Esclusiva sul forte interesse del Bologna di Domenico Tedesco e la volontà del giovane talento classe 2008 per la stagione 2026-2027
Daniele Triolo Redattore 

Negli ultimi anni, uno dei profili più interessanti e promettenti emersi dalla "cantera" del Milan è senza dubbio Christian Comotto. Nato a Roma nel 2008, il giovane centrocampista porta con sé un DNA calcistico e manageriale di assoluto rilievo: è infatti figlio di Gianluca Comotto, ex difensore di lungo corso in Serie A, e di Marianna Mecacci, nota procuratrice sportiva e stretta collaboratrice all'interno dell'agenzia di Giuseppe Riso.

Nell'ultima stagione, il talento di scuola rossonera ha militato in prestito tra le fila dello Spezia. Nonostante la complicata annata dei liguri, culminata con la retrocessione dalla Serie B alla Serie C, il percorso personale di Comotto è stato ampiamente positivo, mettendo in mostra numeri e doti strutturali di primo livello.

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  • Presenze totali: 30 partite disputate tra campionato cadetto e Coppa Italia.

  • Minutaggio: 1.350 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.

  • Contributo e caratteristiche: un assist a referto, abbinato a doti di corsa, sostanza e una cifra tecnica fuori dal comune per la sua età.

    • Il rientro a Milano e i nodi della ricostruzione societaria

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    Con la conclusione del campionato, Comotto farà ufficialmente rientro al Milan per fine prestito. Il suo futuro a breve termine resta tuttavia legato alle grandi manovre che stanno interessando via Aldo Rossi. Prima di valutare i singoli profili della rosa, il club dovrà infatti ridisegnare l'intero organigramma. Definendo, quindi, le figure dei nuovi dirigenti, dell'area tecnica e della futura guida in panchina.

    Una volta stabilito il nuovo assetto, spetterà all'allenatore l'ultima parola sul classe 2008. Le opzioni sul tavolo sono essenzialmente due. O inserire subito il ragazzo nelle rotazioni della Prima Squadra o avviare un nuovo prestito annuale in una compagine di massima serie in grado di garantirgli continuità e un posto da titolare.

    Esclusiva: il forte interesse del Bologna e il sogno rossonero di Comotto

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    Secondo quanto raccolto direttamente dalla nostra redazione attraverso verifiche approfondite condotte sia sul fronte del giocatore sia su quello del club, si registra il forte e concreto interesse del Bologna. La società emiliana, sotto la guida tecnica di Domenico Tedesco, ha individuato nel centrocampista un profilo ideale per la propria linea verde.

    Allo stesso tempo, però, emerge con forza la volontà del calciatore: il sogno di Christian Comotto è quello di vestire la maglia del Milan fin da subito, entrando stabilmente nelle rotazioni della squadra. Un'ipotesi che si sposa con le esigenze numeriche e qualitative dei rossoneri, chiamati ad affrontare una stagione densa di impegni tra la Serie A e l'Europa League, competizioni che richiederanno un organico necessariamente più profondo e completo.

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