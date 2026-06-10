Negli ultimi anni, uno dei profili più interessanti e promettenti emersi dalla "cantera" del Milan è senza dubbio Christian Comotto. Nato a Roma nel 2008, il giovane centrocampista porta con sé un DNA calcistico e manageriale di assoluto rilievo: è infatti figlio di Gianluca Comotto, ex difensore di lungo corso in Serie A, e di Marianna Mecacci, nota procuratrice sportiva e stretta collaboratrice all'interno dell'agenzia di Giuseppe Riso.