Calciomercato Milan, trovato il ‘tesoretto’ per Giménez! I dettagli

Calciomercato Milan, ecco come pagare Giménez — Poi, però, Emerson si è infortunato seriamente dopo pochi minuti di Milan-Girona di Champions League (tre mesi di stop) e su Pavlović, a quanto pare, non tutti in casa rossonera erano convinti seriamente di privarsene dopo pochi mesi. Motivo per cui, alla fine, il giocatore è rimasto e ha anche giocato titolare conto i catalani in Champions.

Al Milan, però, un centravanti serve e Giménez è la risposta di calciomercato che tanto serve a Sérgio Conceição. Il Milan quest'anno ha problemi a trovare la via del gol. Uno come il giocatore del Feyenoord, autore finora in stagione di 15 gol in 18 partite (1.186' giocati, segna una rete ogni 79') è l'elemento perfetto da inserire in squadra.

Via anche uno tra Okafor e Chukwueze più Jović — Ma come lo pagherebbe il Milan? Con un tesoretto inatteso, secondo il quotidiano sportivo nazionale, ovvero l'accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di un traguardo che il club di Via Aldo Rossi non aveva inizialmente pronosticato e che può aggiungere in cassa altri 14 milioni di euro in premi UEFA.

Ovviamente, le uscite di uno tra Noah Okafor e Samuel Chukwueze, oltre a quella di Luka Jović, provvederanno ad alleggerire il monte stipendi ed a creare spazio in rosa e in lista per l'eventuale arrivo di Giménez, benché risulteranno meno redditizie delle vendite, sfumate, di Emerson Royal e Pavlović. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, niente Giménez? Ibra ha pronta una duplice soluzione >>>