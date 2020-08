Calciomercato Milan – Tonali sarà rossonero: ecco quanto costerà

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come ormai per l’arrivo di Sandro Tonali al Milan siamo in dirittura d’arrivo.

Tonali, sorpasso del Milan sull’Inter

Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha operato il sorpasso decisivo ai danni dell’Inter, esattamente com’era stato, a parti inverse, per Stefano Sensi nella passata estate di calciomercato.

Inter, no a Tonali: i motivi

L’Inter, infatti, ha deciso di dare ragione al suo tecnico, Antonio Conte, abbandonando la pista Tonali poiché, a centrocampo, avendo già giovani come Nicolò Barella e lo stesso Sensi, ora necessita di elementi di maggiore esperienza.

Tonali al Milan: ecco i costi totali

Via libera, dunque, per il Milan che ha trovato l’accordo con il Brescia su queste basi: prestito oneroso di 10 milioni di euro, diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro a fine stagione. Inoltre, 10 milioni di euro di bonus ed il 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore.

Tonali, annuncio ufficiale vicino

Un affare, dunque, da 35 milioni di euro. L’annuncio ufficiale di Tonali, secondo il quotidiano torinese, potrebbe arrivare già oggi o domani e, pertanto, in settimana il calciatore potrebbe persino già allenarsi con i nuovi compagni. MILAN, IN ARRIVO UN ALTRO GIOVANE TOP PLAYER >>>