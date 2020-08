TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 31 agosto 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, lunedì 31 agosto 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ dedica la sua prima pagina odierna alle mosse di calciomercato della Juventus. I bianconeri, infatti, sono tornati a pensare a Federico Chiesa della Fiorentina. Prima, però, Fabio Paratici dovrà vendere bene il brasiliano Douglas Costa. Per l’attacco, è corsa a due: Edin Dzeko (Roma) o Luis Suárez (Barcellona).

In alto, sotto la testata, l’appello dell’ex rossonero Lucas Biglia al Torino: il regista argentino vuole continuare a giocare in Serie A. Finirà in granata? In basso, infine, le parole di Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. Quindi, l’accordo tra Milan e Brescia per il trasferimento di Sandro Tonali in rossonero. Infine, le prime dichiarazioni di Aleksej Miranchuk da calciatore dell’Atalanta.

