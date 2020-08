Calciomercato Juventus – Torna in auge l’idea Chiesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus sembra prepararsi a una piccola rivoluzione, con tanti addii e nuovi acquisti, soprattutto in attacco e a centrocampo, due reparti da stravolgere. Il mercato non è ancora iniziato ufficialmente, ma l’atmosfera è già calda, un po’ come in casa Milan. La sensazione è che Andrea Pirlo abbia bene in mente che tipo di Juventus vuole e la società sta provando ad accontentarlo. Tra i vari nomi accostati alla Juve, occhio anche a un vecchio pallino che potrebbe tornare clamorosamente di moda.

Si tratta di Federico Chiesa, che Fabio Paratici ha inseguito a lungo in passato. In caso di addii sulle fasce, Chiesa può rappresentare una soluzione. Il classe 1997 sembra in rotta con la Fiorentina e dunque anche il prezzo si è abbassato: 48 milioni circa la richiesta adesso. Addirittura la Juve potrebbe inserire contropartite per abbassare ulteriormente la parte cash: Gonzalo Higuain il preferito della Juve, valutato 15 milioni, mentre alla Viola piacciono Rolando Mandragora e Luca Pellegrini, valutati rispettivamente 26 milioni e 13,5 milioni. Chiesa piace alla Juve, la trattativa è fattibile.

