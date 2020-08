Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (31/08/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina a Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia. Il ragazzo è ad un passo dal vestire la maglia del Milan. Un affare da 38 milioni di euro. Oggi, intanto, firma sul rinnovo del contratto e primo allenamento per Zlatan Ibrahimović. In casa Inter, invece, Antonio Conte punta due rinforzi per il centrocampo: N’Golo Kanté (Chelsea) ed il solito Arturo Vidal (Barcellona). In basso, infine, si parla del nuovo assalto della Juventus di Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo all’Europa. Il tutto mentre la Liga spagnola si schiera al fianco del Barça nella vicenda Lionel Messi: la clausola di 700 milioni di euro dell’argentino è valida, non può svincolarsi a parametro zero.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA