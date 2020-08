Italia, Mancini spiega: “Abbiamo due obiettivi nei prossimi mesi”

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Venerdì sera ci sarà la prima partita “italiana” della nuova stagione e ad aprire le danze sarà proprio l’Italia, la nazionale, impegnata in Nations League. Prima la Bosnia e poi lunedì l’Olanda. Oggi ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Roberto Mancini. Ecco le sue dichiarazioni:

“Ho iniziato questo lavoro due anni fa, abbiamo fatto bene finora e spero di migliorare ancora. Oggi riparto ancora più carico, voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League, anche in ottica ranking“.

“Contro la Bosnia non sarà così semplice, è la nostra prima gara e dobbiamo cercare di fare le cose per bene. Ricordo la sfida di Torino, ci servirà concentrazione e attenzione contro la Bosnia. Poi penseremo all’Olanda…”.

L’attacco dell’Italia: “Abbiamo Immobile, Belotti, Caputo, Lasagna, Kean… C’è scelta ma chiaramente abbiamo delle gerarchie da rispettare perché qualcuno è qui da due anni e altri sono appena arrivati”.

Il centrocampo dell’Italia di Mancini… C’è anche Tonali a disposizione: “È chiaro che in questa convocazione ci manca un giocatore importante come Verratti. Jorginho invece dovrebbe arrivare domani ma non sappiamo ancora le sue condizioni. Se dovremo cambiare qualcosa, cercheremo di farlo senza fare danni”.

