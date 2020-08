Trattativa Tonali – L’Inter si ritira, il Milan sta per chiudere: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Operazione nata all’improvviso e che il Milan si appresta a chiudere in modo positivo. Sandro Tonali potrebbe davvero diventare un nuovo giocatore rossonero. Il pressing di Paolo Maldini, comunque sempre corretto, sta portando i frutti sperati: il Brescia sa che il giocatore vuole andare al Milan, ma ha aspettato l’Inter con cui aveva un principio d’accordo.

I nerazzurri, però, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, hanno comunicato alle Rondinelle di non poter chiudere e si sono dunque chiamati fuori. Antonio Conte ha dato altre priorità e non è solo una questione di spazio in rosa. Il Milan sfrutta al meglio la tempistica e dunque adesso può chiudere.

Nei prossimi giorni ci sarà l’incontro decisivo tra le parti per concludere la trattativa. Addirittura già domani potrebbe essere il giorno giusto per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla conclusione dell’operazione che porterà Tonali dal Brescia al Milan, come ha sempre sognato fin da bambino.

