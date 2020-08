PM – Calciomercato Milan – Tonali, è sfida con l’Inter: l’offerta di Maldini

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Torniamo a parlare di Sandro Tonali. Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato di come l’Inter si sia mossa da tempo sul centrocampista del Brescia, che ovviamente lascerà le Rondinelle (retrocesse in Serie B) entro la fine del mercato, ma il Milan, secondo le ultime indiscrezioni, non molla la presa.

Stando a quando raccolto dalla redazione di Pianetamilan.it, trova conferma l’indiscrezione secondo la quale Maldini e Massara avrebbero offerto per Tonali un prestito con oneroso con obbligo (o diritto di riscatto). La cifra dell’eventuale riscatto non è ancora nota (si parla al momento di 25-30 milioni di euro), ma la cosa certa è che il Milan ci sta provando seriamente per assicurarsi le prestazioni del centrocampista.

Al momento l’Inter resta comunque in vantaggio per Tonali, anche se negli ultimi tempi non ci sono state accelerazioni significative. Il club nerazzurro si è mosso in anticipo e dunque è in pole position, ma Antonio Conte potrebbe anche chiedere alla società un centrocampista diverso (magari più fisico e più esperto): il tecnico così spianerebbe la strada al Milan, visto che Tonali rientra pienamente nei parametri voluti da Elliott. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma il Diavolo non molla la presa.

