UFFICIALE – Miranchuk passa all’Atalanta dalla Lokomotiv Mosca

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – ” ‘Voglio ringraziare tutti i fan della Lokomotiv’, ha detto Miranchuk. – Qui sono diventato un calciatore professionista e un uomo con te. Insieme a voi abbiamo vinto tutto. Con un’anima pura voglio ringraziare tutti per essere lì in momenti difficili e leggeri. È ora di andare a fare la ricerca del sogno. So che devi preoccuparti per me. E io sono per te. Non sto dicendo addio! Ci vediamo di nuovo!

Vai, Loko!’

***

Miranchuk è uno studente di Lokomotiv. Per la squadra principale Lesha ha fatto il suo debutto il 20 aprile 2013 in una partita contro Cuba. In nove stagioni con il Lokomotiv Miranchuk ha giocato 228 partite, segnato 43 gol e realizzato 45 assist.

Insieme al Lokomotiv Miranchuk è diventato il campione della Russia, ha vinto la Coppa tre volte e la Supercoppa del paese una volta.

Auguriamo a Lesha una carriera di successo, nuove vittorie e una partita brillante nel campionato italiano”

Questo il comunicato con cui la Lokomotiv Mosca ha salutato Ashley Miranchuk, a cui era interessato anche il Milan, ma che è pronto a trasferirsi all’Atalanta, che lo ha pagato circa 10 milioni, quelli stabiliti da una clausola rescissoria. La conferma arriva anche dal profilo Twitter del club russo: “Lokomotiv e Atalanta hanno raggiunto un accordo di principio sul trasferimento di Alexey Miranchuk al club italiano. Il trasferimento terminerà quando Alexey si sottoporrà a una visita medica”.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>