Calciomercato Milan – Il Diavolo chiude per Tonali: cifre e dettagli

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come, grazie al lavoro dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, con la mediazione del procuratore Giuseppe Bozzo, il Milan abbia piazzato il colpo Sandro Tonali.

Tonali, intesa tra Brescia e Milan

Raggiunta, infatti, un’intesa tra Massimo Cellino, Presidente del Brescia, ed il club di Via Aldo Rossi per il trasferimento del centrocampista, classe 2000, in maglia rossonera. Mancano soltanto le firme sui contratti ma, per il quotidiano generalista, Tonali è di fatto un nuovo calciatore del Milan.

Lo stipendio di Tonali con il Milan

Il giocatore ha già trovato con Maldini e Massara un’intesa per un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio di 2,2 milioni di euro netti per la prima stagione e che andrà a salire negli anni successivi. La formula del trasferimento sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto, anziché l’obbligo come inizialmente desiderato da Cellino.

Sì al prestito con diritto: i motivi

Il patron delle ‘Rondinelle‘, per il ‘CorSera‘, ha metabolizzato l’inserimento nell’affare del solo diritto di riscatto per due motivi. Il primo è che il prestito oneroso del Milan è di 10 milioni di euro, molto più alto di quello che aveva offerto l’Inter (3 milioni di euro). Il secondo è che il Milan ha inserito nell’operazione anche un futuro diritto di rivendita del 10% in favore del Brescia.

Affare Tonali: le cifre definitive

L’affare, in totale, è da 35 milioni di euro: il diritto di riscatto del cartellino di Tonali, infatti, è fissato a 15 milioni di euro per la prossima estate. A questi 25 milioni di euro tra prestito e diritto andranno aggiunti ulteriori 10 milioni di euro di bonus. Un affare di calciomercato, dunque, che fa felici tutti. Soprattutto Tonali, milanista sin da piccolo.

LEGGI QUI L’INTERVISTA DI STEFANO PIOLI IN VISTA DELLA STAGIONE 2020-2021 >>>