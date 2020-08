Calciomercato Milan – Brahim Díaz arriva in settimana: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan è scatenato sul mercato. Il Diavolo, infatti, non si limita al rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimović ed all’acquisto di Sandro Tonali.

Milan, ecco il trequartista

Come ricordato dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, in settimana sbarcherà a Milano anche Brahim Díaz, classe 1999, fantasista spagnolo di origine marocchine di proprietà del Real Madrid.

Il malagueño in rossonero: la formula

La formula per il trasferimento del talento andaluso in maglia rossonera dovrebbe essere, secondo il quotidiano generalista, quella del prestito secco.

Theo Hernández ‘mediatore’ nella trattativa

Funzionali, al fine del convincimento di Brahim Díaz a trasferirsi al Milan, le telefonate di Theo Hernández, terzino sinistro francese anch’egli con un passato nella ‘Casa Blanca‘.

LEGGI QUI L’INTERVISTA DI STEFANO PIOLI IN VISTA DELLA STAGIONE 2020-2021 >>>