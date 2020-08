Calciomercato Milan – Tonali in regia: rossoneri da Champions

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan è ad un passo dall’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia. Ancora qualche ora e poi l’affare si potrà definire ufficialmente.

Tonali al Milan: l’accelerata decisiva

L’accelerata degli ultimi giorni, con i contatti continui tra il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ed il Presidente del Brescia, Massimo Cellino, è stata decisiva secondo la ‘rosea‘.

Oggi le parti si vedranno, in conference call, per definire gli ultimi dettagli di un’operazione di mercato che regalerà al tecnico del Milan, Stefano Pioli, il primo rinforzo per il centrocampo della sua squadra.

Tonali al Milan: le cifre

Brescia e Milan hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Tonali in rossonero sulla base di un prestito oneroso (10 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25. In più, ci saranno anche 3 milioni di euro di bonus. Totale dell’affare, 38 milioni di euro.

L’Inter, club al quale Tonali si era promesso qualche settimana fa, si è definitivamente defilata per puntare su calciatori più esperti. Occorrerà, ora, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, un ulteriore supplemento di lavoro tra le parti per definire, di fatto, un accordo già molto ben indirizzato.

Tonali al Milan: la percentuale di rivendita

In ballo, infatti, c’è la percentuale di futura rivendita del cartellino di Tonali che il Milan concederà al Brescia. Cellino vorrebbe il 20%, il Milan ha offerto il 10: probabilmente, si chiuderà con il 15%, soglia sotto la quale il patron delle ‘Rondinelle‘ non vuole scendere.

Nel summit di oggi si discuterà anche dei bonus ma, a quel punto, ha evidenziato la ‘rosea‘, saremo alle sfumature. Di fatto, Tonali è virtualmente un nuovo calciatore del Milan. I contatti, tra l’altro, restano vivi anche con il procuratore del ragazzo, Giuseppe Bozzo, per il contratto del centrocampista.

Tonali al Milan: il contratto del giocatore

Si sta lavorando ad un accordo di cinque anni, fino al 30 giugno 2025, con un ingaggio che partirà, in questa stagione, da 2 milioni di euro più bonus per poi salire negli anni successivi. Tonali-Milan, ci siamo. Che colpo per un Diavolo da Champions!

