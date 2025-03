Calciomercato Milan, Schira rivela: “Osservatori per due italiani”

Calciomercato Milan, manca ancora qualche mese all'inizio delle trattative estive, ma i rossoneri stanno già lavorando per il futuro. Nei piani c'è il nuovo direttore sportivo su cui ci potrebbero essere delle novità durante la pausa per le partite delle nazionali. Poi a catena il nuovo allenatore e le possibili mosse per la squadra. Come abbiamo riportato qualche giorno fa (LEGGI QUI) il Milan potrebbe cercare profili italiani, anche tra i calciatori. Ecco la rivelazione di Nicolò Schira, esperto di calciomercato.