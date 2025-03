Calciomercato Milan, sondaggio per Coppola: richiesta folle, ma …

Il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Diego Coppola dell'Hellas Verona: ecco la richiesta degli scaligeri e tutti i dettagli

Uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, almeno a livello di difensori, è Diego Coppola, sulle cui tracce sarebbe finito il Milan. Il classe 2003, che ha appena compiuto 21 anni, è diventato un punto fermo dell'Hellas Verona soprattutto in questa stagione, in cui ha raccolto 25 presenze condite da una rete. Nell'annata passata si è reso protagonista di uno dei gol decisivi per la permanenza nella massima serie degli scaligeri, quello contro l'Udinese del 20 aprile 2024. La sua costanza di rendimento a buon livello ha attirato gli interessi di qualche big di Serie A, rossoneri compresi.