CALCIOMERCATO MILAN

Si tratterebbe, in pratica, della soluzione che il Milan aveva trovato - qualche mese fa - con Rafael Leão , il quale, attualmente, percepisce 5 milioni di euro netti a stagione che arrivano a 7 con i bonus. Trattenere Maignan a queste cifre, per il Milan, sarebbe senza dubbio una vittoria. Terrebbe tra i pali uno dei portieri più forti in circolazione, nonché una colonna dello spogliatoio .

Maignan, infatti, è un leader nato. Uno di quelli che dà e chiede sempre tutto per la squadra. Certo, ogni tanto accusa qualche problema fisico di troppo, ma il Milan conta di gestirli al meglio a Milanello . Per il 'Corriere dello Sport', anche Maignan - adesso - sembrerebbe più convinto del passato nel firmare il rinnovo del contratto con il Milan. Nei mesi scorsi hanno bussato alla sua porta Chelsea e Bayern Monaco . Da un lato, però, i contatti con i suoi rappresentanti non si sono mai tramutati in offerte ufficiali.

Dall'altro, alla fine, Maignan non ha mai spinto per andare via. Sta bene a Milano, al Milan e in rossonero. Presto, dunque, potrebbe mettere la firma sulla sua permanenza fino al 30 giugno 2028 almeno. Se qualcuno lo volesse? Il Milan per meno di 80 milioni di euro non si siede neanche a trattare. Tale cifra, elevata, probabilmente ha anche contribuito ad allontanare eventuali acquirenti per il suo cartellino.