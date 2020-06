Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: a giorni summit con Raiola

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha spiegato come il club di Via Aldo Rossi farà di tutto per tenere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in rossonero.

Come riferito dal ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, un ‘endorsement‘ particolare, quello di Maldini per Donnarumma, che in settimana potrebbe portare all’atteso faccia a faccia con Mino Raiola, procuratore del portiere, per discutere del rinnovo del contratto di Donnarumma, attualmente in scadenza tra un anno, il 30 giugno 2021.

Donnarumma non vorrebbe lasciare il Milan ed il club rossonero, per lui, dovrà derogare dal rispetto del tetto degli ingaggi, fissato a 2,5 milioni di euro netti a stagione per ciascun calciatore della rosa. Il Milan progetta di rinnovare per due stagioni il contratto di Gigio, con nuova scadenza, dunque, fissata al 30 giugno 2023, andando a ‘giocare’ sul suo stipendio.

Tra parte fissa e bonus, nelle idee del Milan, Donnarumma andrebbe a superare anche gli attuali 6 milioni di euro annui percepiti dai rossoneri. Entrambe le parti non vorrebbero prolungare i colloqui oltre settembre. QUI LE ULTIME DI MERCATO, INVECE, SUL POSSIBILE RITORNO DI THIAGO SILVA IN ROSSONERO >>>