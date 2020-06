Milan-Roma, Maldini: “Abbiamo il dovere di provare a tenere Donnarumma”

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ prima del match Milan-Roma a ‘San Siro‘. Ecco le dichiarazioni di Maldini: “Il rinnovo di Gigio Donnarumma? Ci sono sul tavolo tante cose, sicuramente il Milan ha il dovere di provare a tenere un giocatore importante come Gigio, per quello che rappresenta come simbolo, come giocatore, perché ha iniziato nelle giovanili ed anche perché, secondo il mio modesto parere, è il miglior portiere al mondo. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic? Due situazioni diverse. Gigio non ha il contratto in scadenza, Ibra sì. Il discorso fatto per Gigio può non valere per Ibrahimovic”. PER LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ROSSONERI E GIALLOROSSI, CONTINUA A LEGGERE >>>

