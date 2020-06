Milan-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Fonseca

MILAN NEWS – Quasi tutto pronto, a ‘San Siro‘, per Milan-Roma, gara valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Vediamo insieme le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Stefano Pioli e Paulo Fonseca, per un match di fondamentale importanza per il futuro europeo delle due squadre!

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebić. A disposizione: Begović, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Laxalt, Biglia, Brescianini, Krunić, Paquetá, Saelemaekers, D. Maldini, R. Leão. Allenatore: Pioli.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, G. Mancini, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, L. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disposizione: Fuzato, Bruno Peres, Fazio, Ibañez, Kolarov, Villar, Diawara, Perotti, Pastore, Ünder, C. Pérez, Kalinić. Allenatore: Fonseca.

In attesa della sfida tra i rossoneri ed i giallorossi, gustiamoci tutte le curiosità più interessanti: VAI ALLA NEWS >>>