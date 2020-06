Serie A – Verso Milan-Roma: 10 curiosità sul match di ‘San Siro’

MILAN NEWS – Questo pomeriggio, alle ore 17:15, si disputa Milan-Roma a ‘San Siro‘: ecco le 10 curiosità più interessanti sulla sfida tratte dal sito web del club rossonero, ‘acmilan.com‘.

SCONTRI DIRETTI

1 – La Roma è la squadra contro cui il Milan ha vinto più partite in Serie A (74);

2 – Il Milan va a segno da quattro partite di Serie A contro la Roma.

PRECEDENTI IN CASA DEL MILAN

3 – Dopo aver vinto la sfida al ‘Meazza‘ nella scorsa stagione, il Milan potrebbe ottenere due successi interni consecutivi contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2004, quando sulla panchina rossonera c’era Carlo Ancelotti.

STATO DI FORMA

4 – Il Milan ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (un pareggio, una sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti nove (4 pareggi, 3 sconfitte);

5 – La squadra di Stefano Pioli ha trovato la via del gol in tutte le ultime nove gare di campionato, la miglior serie per i rossoneri a partire da ottobre 2018 (11).

STATISTICHE GENERALI

6 – Due delle quattro reti segnate dal Milan contro il Lecce sono arrivate su sviluppi di cross, tante quante le precedente 28 segnate dai rossoneri in questo campionato;

7 – Ben tre delle ultime cinque reti interne del Milan in campionato sono arrivate su calcio piazzato: delle prime 8 in questo torneo, appena una era stata segnata su palla inattiva.

FOCUS GIOCATORI

8 – Nel 2020 il croato Ante Rebić ha segnato il 44% delle reti del Milan in Serie A: 7 delle 16 complessive dei rossoneri;

9 – Hakan Çalhanoğlu è l’unico giocatore del Milan ad aver sia segnato che servito almeno tre assist nelle ultime tre stagioni di Serie A: complessivamente nel suo periodo in rossonero ha preso parte a 28 reti (12 gol, 16 passaggi vincenti), più di ogni altro giocatore attualmente in rosa;

10 – Bryan Cristante ha disputato le sue prime 3 gare di Serie A con il Milan, nel 2013/14, segnando anche la sua prima rete nella competizione (nel gennaio 2014 contro l’Atalanta). ECCO DOVE VEDERE MILAN-ROMA IN STREAMING >>>