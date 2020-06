Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (29/06/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua prima pagina alla vittoria dell’Inter che, ieri sera, a Parma, ha ribaltato la situazione nei minuti finali grazie a due colpi di testa di due difensori, Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni, mantenendosi in scia di Lazio e Juventus. In alto, sotto la testata, il colpo di calciomercato proprio della ‘Vecchia Signora‘, che ha preso il brasiliano Arthur dal Barcellona e il bel successo del Milan, capace di battere 2-0 a ‘San Siro‘ la Roma grazie ai gol di Ante Rebic e Hakan Calhanoglu. Il tutto mentre Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, prova a tenersi stretto Gigio Donnarumma … Spazio, quindi, in copertina della ‘rosea‘, anche per le vittorie di Napoli, 3-1 sulla Spal, dell’Atalanta, 3-2 ad Udine e del Bologna, 2-1 a Genova contro la Sampdoria.

