Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: le ultime sul contratto

CALCIOMERCATO MILAN – Lo ha preannunciato, ieri, Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, a pochi minuti da Milan-Roma, gara poi vinta 2-0 a ‘San Siro‘ dai rossoneri di Stefano Pioli. E lo ha confermato, in nottata, il giornalista sportivo Nicolò Schira, attraverso il suo account personale sul popolare social network ‘Twitter‘: il Milan farà di tutto per trattenere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

In base alle informazioni in possesso del collega Schira, infatti, il Diavolo proporrà a Donnarumma un rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2023, allungando, pertanto, l’attuale accordo soltanto di due stagioni, aumentandogli, però, l’ingaggio annuale, che, attualmente, si attesta a 6 milioni di euro netti. Donnarumma rappresenterebbe l’unica eccezione del fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero, al tetto ingaggi, fissato a 2,5 milioni di euro per ciascun calciatore.

Mino Raiola, agente di Donnarumma, studia al contempo, però, l’inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto tra il Milan ed il suo assistito. Schira parla di una ‘clausola abbordabile’ (50 milioni di euro?), che scatterebbe qualora il Milan, l’anno venturo o al massimo tra due stagioni, non fosse ancora tornato su buoni livelli di competitività. INTANTO RALF RANGNICK SEMBRA AVER GIÀ ‘PRENOTATO’ UN SUO PUPILLO PER IL SUO NUOVO MILAN >>>