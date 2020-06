Calciomercato Milan – Rangnick ‘prenota’ Szoboszlai: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Da quando Ralf Rangnick è entrato prepotentemente in orbita Milan, il nome di Dominik Szoboszlai continua ad essere accostato con insistenza. Il motivo è semplice: il tedesco, responsabile dell’area tecnica delle squadre della Red Bull, ha portato il classe 2000 al Salisburgo, vedendo in lui qualità fuori dal comune. Un’intuizione decisamente azzeccata visto il rendimento dell’ungherese, che in stagione ha totalizzato ben 7 gol e 12 assist.

Rangnick è ormai ad un passo dal diventare allenatore del Milan, per questo motivo, secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, Szoboszlai sarebbe stato ‘prenotato’ dal tedesco per la sua prossima avventura rossonera.

Intanto il Milan ritrova un difensore out addirittura da novembre: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>