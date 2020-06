Verso Milan-Roma, Pioli ritrova un’alternativa: riecco Duarte

MILAN NEWS – Finalmente Leo Duarte: come riferisce ‘Tuttosport’ il brasiliano ritornerà disponibile oggi in occasione di Milan-Roma. Stefano Pioli torna quindi a respirare un po’ di più per quanto riguarda la difesa, ridotta ai minimi termini per diversi infortuni. Ex Flamengo a parte, Mateo Musacchio ha finito anzitempo la stagione, ma anche Simon Kjaer ha accusato un problema a Lecce, che però gli permetterà di scendere in campo contro i giallorossi. In uno scenario simile il rientro di Duarte, out da novembre causa operazione alla caviglia, è decisamente importante.

