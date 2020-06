Verso Milan-Roma, Amelia: “E’ una partita spartiacque: ecco perché”

MILAN NEWS – Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato dell’importanza della partita contro la Roma per il Milan. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Un posto in Europa League sarebbe un ottimo risultato per il Milan viste le difficoltà della stagione, soprattutto all’inizio. Vincere uno scontro diretto sarebbe vitale per accendere ulteriormente l’ambiente. Il Milan ha bisogno di una fiammata positiva che possa dare una costanza di risultati. Per questo motivo è una partita spartiacque, a seconda di come andrà a finire”.

