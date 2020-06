Verso Milan-Roma, Pioli suona la carica: l’Europa passa anche da qui

MILAN NEWS – ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, mette in evidenza la dura prova che il Milan dovrà affrontare nelle prossime settimane. Nelle ultime giornate di campionato, infatti, i rossoneri giocheranno cinque partite contro squadre che li precedono in classifica. Nel passato recente, il Diavolo ha spesso steccato i grandi appuntamenti, ora è arrivata l’ora di invertire il trend negativo. Stefano Pioli lo sa e avvisa la sua squadra: “Non abbiamo ancora vinto una partita contro chi ci sta davanti: ora incontreremo tutti tranne l’Inter e sarà un’occasione importante per dimostrare la nostra crescita”.

Ma non è finita qui: l’allenatore rossonero rincara la dose e conferisce ancora più importanza alla gara contro la Roma: “Con i giallorossi è uno scontro diretto, finora solo l’Atalanta ci ha messo sotto, per il resto ce la siamo sempre giocata”. Un calendario difficile ma stimolante, dunque, che il Milan dovrà affrontare con tenacia per raggiungere l’obiettivo Europa League. Per il momento senza Zlatan Ibrahimovic, che sta molto meglio ma non è ancora pronto per essere convocato.

Al suo posto ancora fiducia ad Ante Rebic che, secondo Pioli, “ha una forza fisica importante e deve giocare con l’intensità dimostrata a Lecce”. Per il resto formazione fatta, con gli stessi undici scesi in campo lunedì al ‘Via del Mare’. Nel corso della conferenza poi l’elogio a Samu Castillejo, “un giocatore che sa abbinare qualità a quantità, che deve continuare così perché non piò che crescere”. Attenzione anche al mercato, con una constatazione su Gianluigi Donnarumma: “Lo vedo molto sereno e determinato, molto attaccato al Milan e credo prenderà la migliore decisione per sé stesso, ma non lo vedo lontano dal Milan“. Clima positivo per il Milan, un clima che dovrà essere messo in campo oggi pomeriggio alle 17:15 contro la Roma che, come ha ribadito Pioli, è uno scontro diretto per l’Europa.

