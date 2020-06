MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, domenica 28 giugno 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la sofferta vittoria della Lazio, che si riporta a -4 dalla Juventus. Oggi è il giorno di Arthur, primo acquisto della Juventus per il prossimo anno. Occhio anche a Milan-Roma, scontro diretto per l’Europa League. A tra poco per la rassegna stampa completa.

