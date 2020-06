Calciomercato Milan – Si lavora al rinnovo di Donnarumma. E Thiago Silva …

CALCIOMERCATO MILAN – Fabrizio Romano, giornalista di ‘Sky Sport‘ ha parlato degli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan. Ecco le dichiarazioni di Romano: “La priorità per il Milan è il rinnovo di Gigio Donnarumma. La dirigenza rossonera è al lavoro e sta iniziando a fissare un dialogo con le parti. Fissato un incontro nelle prossime settimane con una prima fatta al portiere italiano”.

"Il Milan pensa anche al futuro con Ralf Rangnick che potrebbe essere il prossimo allenatore e guarderà a molti talenti della Bundesliga: Milot Rashica, Dayot Upamecano, l'idea Patrik Schick ma non solo. L'idea romantica è il ritorno di Thiago Silva che in rossonero tornerebbe molto volentieri ma con cui non c'è stato alcun contatto", ha concluso Romano.