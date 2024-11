Calciomercato Milan – Rinnovo praticamente impossibile per due giocatori

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto, in casa Milan, sulle trattative per il rinnovo del contratto di Theo Hernández (aumenta l'ottimismo), Mike Maignan (strada in discesa), Tijjani Reijnders (si farà, senza fretta) e Matteo Gabbia (in dirittura d'arrivo). Tutti questi giocatori vedrebbero scadere il loro attuale accordo con il club di Via Aldo Rossi il 30 giugno 2026, ad eccezione di Reijnders (2028).