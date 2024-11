'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Tijjani Reijnders con il Milan, ricordando come il centrocampista olandese, attualmente, sia legato al club di Via Aldo Rossi da un accordo da 1,7 milioni di euro netti a stagione di stipendio fino al 30 giugno 2028.