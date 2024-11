Luka Jovic non è mai stato a disposizione di Paulo Fonseca per il Milan nell'ultimo periodo. Ma è andato regolarmente in Nazionale. Il punto

Daniele Triolo Redattore 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 11:39)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del 'caso' Luka Jovic in casa Milan. L'attaccante classe 1997, infatti, non viene convocato da Paulo Fonseca da oltre un mese per le partite dei rossoneri. Ufficialmente, per una sorta di fastidiosa pubalgia. Allo stesso tempo, però, l'ex Fiorentina risponde regolarmente alle chiamate della sua Nazionale, la Serbia.

Ad ottobre, infatti, dopo aver saltato Fiorentina-Milan prima della sosta per un sovraccarico muscolare, Jovic è sceso in campo due volte con la Serbia, giocando 45' sia il 12 contro la Svizzera sia il 15 contro la Spagna. Al ritorno a Milanello, però, è sparito nuovamente dai radar, saltando per infortunio Udinese, Napoli, Monza e Cagliari. Più, ovviamente, le partite di Champions League alle quali non può partecipare, non figurando nella lista UEFA.