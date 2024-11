Questione di tempo per limare cifre e bonus

Non sarebbe l'ultimo contratto della carriera di Maignan, probabilmente, ma - se rispettato interamente - porterebbe l'estremo difensore della Nazionale della Francia vicino ad appendere i guanti al chiodo in maglia rossonera. Maignan è attratto da questa prospettiva quanto la società. Per la fumata bianca, quindi, sembra essere soltanto una questione di tempo. Ciò che serve, ovvero, per limare definitivamente cifre e bonus dell'operazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si torna su Zirkzee? Ecco la strategia rossonera >>>