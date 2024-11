La novità - ha riferito il quotidiano sportivo nazionale - è che nei giorni scorsi, in coincidenza con la trasferta di Champions League in casa del Real Madrid , è andato in scena un incontro tra la dirigenza del Milan e Manuel García Quilón , procuratore di Theo Hernández. Dal summit sarebbe emersa la volontà comune di andare avanti insieme . Bisognerà però trovare un'intesa sulle cifre del nuovo contratto del numero 19.

Lui vuole restare e prendere quanto Rafa Leão

Theo Hernández, che porta quasi sempre la fascia da capitano del Milan, guadagna al momento 4,5 milioni di euro netti a stagione e vorrebbe essere economicamente trattato come Leão. Per quel motivo il suo entourage aveva inizialmente chiesto di più, per poi trattare. L'ottimismo sulla questione rinnovo, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', è cresciuto: con un nuovo accordo, più remunerativo, fino al 30 giugno 2029, magari Theo sarebbe anche più tranquillo e tornerebbe a rendere come prima. A Milano sta bene e non vuole andare via. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Si torna su Zirkzee? Ecco la strategia rossonera >>>