Il Milan, dopo avere investito moltissimo su Santiago Gimenez a gennaio, potrebbe pensare a un altro acquisto importante in attacco. In estate, infatti, il Diavolo dovrà prendere almeno due decisioni importanti nel reparto: il prestito di Tammy Abraham scadrà e il riscatto dalla Roma, ad oggi, non sembra per nulla scontato. Mentre Francesco Camarda potrebbe essere prestato in Serie A o in Serie B (si parla del Monza). Per questo potrebbe arrivare un'altra punta dal calciomercato. Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato su 'YouTube' di Jonathan David, attaccante canadese in scadenza dal Lille. Ecco le sue parole.