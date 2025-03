Calciomercato Milan, Camarda: futuro deciso? Gli agenti sperano che...

In attacco ci sono parecchi dubbi e pochissime certezze. Chi ha il posto quasi del tutto garantito anche in vista della prossima stagione è Santiago Gimenez insieme Pulisic . E poi? Su tutti gli altri componenti del reparto ci sono dei dubbi. Rafael Leao sarebbe corteggiato dal Chelsea. Chukwueze potrebbe andare via, mentre Joao Felix, Sottil e Tammy Abraham potrebbero tornare nei loro club a scadenza del prestito secco a fine stagione. Anche il futuro di Camarda potrebbe essere in dubbio. Ecco le ultime novità di calciomercato.

Calciomercato Milan, Camarda ha bisogno di giocare: ecco il volere degli agenti

Come riportato da Calciomercato.com, il futuro di Camarda passerà inevitabilmente dal direttore sportivo. L'attaccante non ha trovato molta continuità in questa stagione giocando molto poco in Serie C con il Milan Futuro. I rossoneri lo avevano praticamente ceduto in prestito secco al Monza a gennaio, con Ibrahimovic che avrebbe bloccato l'affare. Affare che potrebbe riaprirsi in estate: il club brianzolo, infatti, spera ancora di accogliere Camarda nella prossima stagione, anche in Serie B. Gli agenti dello stesso Camarda, rivela Calciomercato.com, sperano in una cessione temporanea ma in Serie A.