"Il direttore sportivo dovrà pensare ai prossimi rinnovi". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato del calciomercato del Milan e in particolare della situazione di Theo Hernandez e Maignan. Le sue rivelazioni su 'YouTube': "Si parla sempre di Maignan e Theo Hernandez. Una situazione simile per entrambi. Per Theo sembrava fosse tutto delineato per il rinnovo e l'ingaggio. Però da quello che so, dopo che il Milan ha parlato all'entourage per chiudere, non si sono fatti più sentire".