Milan, Mbappé esalta Maignan: “Fa la differenza. Siamo avvantaggiati”

Serata trionfale per la Francia , che prosegue il suo cammino in Nations League grazie al rossonero Mike Maignan . Il portiere del Milan è stato l’eroe del match, parando due rigori nella sfida contro la Croazia , mentre Theo Hernandez , altro rossonero in campo, ha sbagliato il suo tentativo dal dischetto. Con una prestazione straordinaria, Maignan ha trascinato i francesi alla qualificazione. Kylian Mbappé ha parlato nel post a TF1(riprese da Tuttomercatoweb) proprio del portiere del Milan.

Milan, Maignan eroe della Francia e Mbappé lo esalta: ecco le sue importanti parole

"Sappiamo di avere un portiere che fa la differenza nei rigori quindi siamo avvantaggiati. Era un obiettivo, eravamo convinti che avremmo raggiunto la qualificazione. Ci voleva una partita del genere per riavere il pubblico dalla nostra parte. Volevamo creare il clima più ostile possibile agli avversari, nel rispetto delle regole. In Croazia ci sentivamo come se non fossimo a casa. Ora andiamo alle Final Four. C'è un titolo in gioco, proveremo a raggiungerlo".